Macri: “Si no ganamos las elecciones va a ser un fracaso”

Dijo que la aspiración del oficialismo es ser “la primera minoría” en el Congreso.

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que si el frente Cambiemos no gana las elecciones “será un fracaso”, al tiempo que manifestó que la aspiración del oficialismo es ser “la primera minoría” en el Congreso.

“Si no ganamos las elecciones va a ser un fracaso”, sostuvo el mandatario, en la previa del paro general de la CGT y luego de que el gobierno oficializara el llamado a las primarias para el próximo 13 de agosto y a las generales para el 22 de octubre.

En una entrevista brindada a la agencia internacional Bloomberg, el jefe del Estado explicitó los objetivos de la alianza oficialista de cara a los primeras elecciones nacionales que deberá jugar al frente de la Casa Rosada: “Nosotros pretendemos convertirnos en la primera minoría”, sostuvo.

“Sabemos que un gran resultado no va a ser suficiente para obtener la mayoría, pero igualmente vamos a continuar creando espacios de diálogo con el resto de los bloques”, agregó.

Además, al ser consultado sobre las causas judiciales que enfrenta la expresidenta Cristina Kirchner y la posibilidad de que compita en los comicios, el líder del PRO señaló: “Ella tiene un montón de requerimientos de la Justicia. Pero si quiere ser candidata, que sea candidata”.

“Yo creo en lo que estamos haciendo. No dependemos de Cristina o de cualquier otro. Dependemos de lo que estamos haciendo todos los días. Quiero trabajar para solucionar los problemas de los argentinos y no me importa lo que ellos hagan.

Ellos son opositores y que defiendan las ideas que crean que deben defender. Yo defiendo otras: tenemos un gran futuro y tenemos que definir nuestro rol en un escenario global, con reglas claras”, remarcó.

Respecto al panorama económico, el oresidente indicó que el gobierno está “trabajando en el plan A” y celebró que el país está “empezando a crecer”.

“Necesito ver resultados, porque me preocupa lo que pase con los ciudadanos, con toda la Argentina”, agregó Macri, que brindó la entrevista en inglés.

En ese sentido, resaltó que el país “está creciendo después de cinco años” y “está cambiando la tendencia”, pero reconoció que “no es suficiente”, ya que “hay que acelerar” ese proceso porque “hay regiones del país y sectores de la economía que son afectados”.