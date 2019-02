AMRA redujo la atención en la guardia por el ataque del profesor de baile

El gremio que agrupa a los médicos decidió “restringir las guardias” y atender solo “emergencias” luego del ataque violento ocurrido este fin de semana.

Comunicado de AMRA

El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) Seccional Santa Fe, lamenta informar acerca de un nuevo episodio de violencia registrado en efector público.

El mismo se produjo la madrugada del día sábado 2 de febrero en el Hospital Central de la localidad de Reconquista “OLGA S DE RIZZI” cuando un paciente que ingresó a la guardia del efector bajo los efectos de sustancias narcóticas y en un total estado de alteración se negó a quedar internado. Fui allí cuando con mucha ira, producto de la acertada decisión del personal que lo atendió de solicitarle que se quede unas horas en observación para realizarle un tratamiento adecuado a su patología, comenzó a agredir con golpes de puños y mucha furia a los médicos y enfermeros mientras intentaban calmarlo, rompiendo en ese preciso acto de exaltación el electrocardiograma, arrojando las cortinas que había en la sala y tirando todas las camillas al suelo.

Si bien en ese momento de locura se encontraba, además de los trabajadores del Hospital, un efectivo policial, fue muy difícil contenerlo a tal punto que se tuvo que pedir refuerzos, y una vez llegado los demás agentes, ahí pudieron tranquilizarlo retirándolo de las instalaciones del nosocomio.

Como Gremio que trabaja y se esfuerza arduamente en tratar de que nuestros colegas padezcan la menor cantidad de estos hechos desagradables, tenemos que plantear algunas cuestiones respecto a este episodio puntual que nos afecta y nos preocupa sobremanera.

Por un lado este sujeto fue echado por la policía sin ser detenido, lo que genera un miedo extremo por parte del personal del Hospital de que se tomen represalias o amenazas por parte de este hombre o de su entorno.

Por otro lado no podemos soslayar que la rotura del equipo de electrocardiograma es una pérdida sensible para toda la comunidad ya que no contamos con otro y es un elemento vital para detectar anomalías cardíacas y así prevenir enfermedades de estas características. Solicitamos que se reponga en forma inmediata.

Por último, y a la espera de que tanto las Autoridades del Hospital de Reconquista, del Ministerio de Salud y de la cartera de Seguridad, adopten las medidas necesarias para minimizar este tipo de situaciones, resolvemos RESTRINGIR LA GUARDIA, atendiendo sólo las emergencias.