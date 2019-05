El miércoles hay paro de la CGT

La CAN- bloque conformado por Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador- cumplió 50 años. El presidente Vizcarra fue anfitrión de la cita por las bodas de oro. La Comunidad Andina (CAN)- integrada por Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador- celebró hoy sus 50 años de creación con el firme compromiso de parte de los presidentes de estos países de relanzar el bloque y fortalecer la integración en puntos concretos, entre ellos el energético, las comunicaciones, la lucha contra la corrupción y la igualdad de género. Las bodas de oro de la CAN fue el motivo para que se realice una cumbre presidencial Seguir Leyendo