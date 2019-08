Concejales quieren «interpelar» al Secretario de Hacienda por la Emergencia Económica

En los últimos días se generó un fuerte enfrentamiento entre el ejecutivo y los concejales que rompió incluso con la armonía del bloque oficialista. Es que el decreto de «emergencia económica» buscó desviar la atención en los concejales buscando que se congelen los sueldos, algo que ellos habían propuesto ya hacía tiempo y que el ejecutivo evitó.

Las relaciones se rompieron, aún no se sabe cuanto, pero hasta los concejales oficialistas mostraron su descontento con la decisión y no solo por el hecho de sus salarios sino por cómo se los expuso delante de la sociedad siendo que el año pasado cuando se planteó lo mismo desde el concejo el mismo Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Reconquista aseguró que «no mueve el amperímetro» tomar una decisión de este tipo si no se acompaña con una política general de ahorros.

Los diez concejales aprobaron un «interbloques» donde se pide la «interpelación» al Secretario de Hacienda marcando la tensión que hay entre los dos poderes del estado municipal.

Es la primera interpelación que se da desde hace muchos años y la primera desde que Enrique Vallejos es Intendente. En la anterior emergencia económica (al inicio de la gestión), el ejecutivo contó con el apoyo del oficialismo y logró defenderse desde las bancas del PJ.

Además, en los pasillos del concejo dejaron entrever que el Secretario de Hacienda se fue de vacaciones al exterior a días de haber firmado el polémico decreto.