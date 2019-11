Se entregaron aportes del Fondo Cultural Municipal edición 2019

En la tarde de ayer, doce realizadoras/as culturales de Reconquista recibieron aportes por un importe total de $ 445.000, para la concreción de proyectos enmarcados en el Fondo Cultural Municipal. La Comisión evaluadora seleccionó nueve proyectos vinculados a realizaciones musicales, artes escénicas, artesanías, artes visuales, etc., y tres solicitudes de becas de capacitación y participación, categoría incluida en esta convocatoria 2019.

Grabación de materiales discográficos, edición o redición de publicaciones, micros audiovisuales, murales en mosaiquismo, nuevas técnicas en artesanías y espectáculos de artes escénicas y de multidisciplinas, son algunas de las propuestas solicitadas al Fondo en esta edición 2019, al que se suma este año, en adecuación al cada vez mayor desarrollo creativo de la ciudad, el aporte para becas de capacitación y participación en eventos culturales. Así lo entendió la Comisión Honoraria del Fondo Cultural Municipal que evaluó los proyectos, integrada por la Secretaria de Cultura y Deportes Lic. Cecilia Ghio como coordinadora (sin voto); Concejal Eduardo Paoleti; Prof. Lia Ana Blanco; Director Diego Fernández; Lic. Agostina Necuzzi; Dr. Juan Lucas Cracogna; Prof. Mariel Ledesma; Porf. Natalia Cereijo, Prof. Laura Vizcay y Lic. María Pedernera.

Los proyectos y sus autores/ Artes Escénicas: “Juglarines”, de Soto Erika y grupo. Artes Visuales: “Ylqují Lachaogé”, de Melisa Muñoz. Artesanía: “Gaia´s”, de M. Evangelina Maglione. Audiovisual: “Ver y escuchar poesía”, de Claudia Marcela Zilli. Editorial: “Poemario”, de Luciana Inés Paruzzo; “Monte Adentro”, de Pablo Pereyra y “Talleres, historia de una pasión”, de Aldo Sotelo. Música: “Oh Batatas”, de Franco Prado y grupo. Muestra de multidisciplina: “Pequeños Universos”, de Paula Schenone. En cuanto a las Becas de capacitación y participación 2019 se seleccionaron tres proyectos para ser beneficiarios: Augusto Acquaroli/“Planificación educativa como práctica docente”. Julia Gómez/ “Premio Nacional e Internacional Cabildo de Salta 2019”. Mónica Acebedo/ “Cuerpo Expuesto”.



Recordemos que el Fondo Cultural Municipal es un programa creado por la Ordenanza Nº 7.186/12 y tiene como objetivo la impresión y edición de obras inéditas y/o reimpresión y reedición de las éditas pertenecientes a autores reconquistenses, como así también el impulso de obras discográficas, pictóricas, artesanales y toda otra que se enmarque en la cultura local.

Es este el cuarto año consecutivo que se ejecutan fondos de esta línea de asistencia pensada para viabilizar ideas y realizaciones del ecosistema creativo de Reconquista. Vale mencionar que desde entonces (año 2016) y a la fecha, cada uno de los proyectos financiados ha sido efectivamente ejecutado por los beneficiarios.





El detalle de cada proyecto y las palabras de sus realizadores

Artes Escénicas/ Juglarines. Proyecto de Soto Erika y grupo, que recibe $50.000 destinados a la puesta en marcha del espectáculo que fusiona la danza, el teatro, las artes visuales y la música resultando en un espectáculo pensado para el público general y familiar, basado en la premisa de que distintos lenguajes se puedan vincular y circular especialmente en el ámbito infantil a través del juego, el entretenimiento, la interactividad y la reflexión. “Aspiramos, como grupo (….) a poder sacar el arte a la calle, a distintos espacios, porque creemos que debe y puede estar al alcance de todos, para servir y funcionar como herramienta para la vida misma, para su compresión, interpretación, y fundamentalmente para su transformación en el contexto que habitamos” afirman los integrantes del grupo que fundamentar su proyecto.

Artes Visuales/ Mural en mosaiquismo en Puerto Reconquista. Lachaogè, o “Alma de Rio” (en idioma Abipon) es el nombre del proyecto de Melisa Muñoz, ganador en la categoría de Artes Visuales que recibe $50.000 para su realización. Se trata de un mural en mosaiquismo, propuesta de intervención en los bloques de cementos que hacen a la pared vertical del muro de la costanera del Puerto Reconquista. Serán 10 obras, en las cuales se verán reflejadas cultura, flora y fauna del Jaaukanigas, en un trabajo en el que participaran chicos y chicas de 6 a 13 años, vecinos/as del puerto. “La intervención artística será realizada con cerámicos reciclados, por lo mismo nuestro proyecto también tendría un impacto ecológico positivo en nuestra ciudad” comenta la titular del proyecto.

Audiovisual/ Ver y escuchar poesías. Claudia Zilli es la titular del proyecto que recibe $50.000 para la ejecución de una obra de 8 micros documentales a través que entrelazan la literatura y el audiovisual, dando cuerpo al trabajo de poetas reconocidos y emergentes de la ciudad de Reconquista. Cada micro documental será un poema leído, con un narrador en escena y un escenario de la vida cotidiana de la ciudad, enmarcando cada relato. “El mayor desafío es poder hacerlo mediante la narración y el registro de imágenes documentales. Conjugando las herramientas propias del género documental con una estética que sea innovadora en cuanto a la realización y el formato” asegura Claudia, al describir su proyecto, con el que busca captar la experiencia y sensibilidad de los autores locales con la escritura y la lectura.

Editorial/ Poemario. La escritora Luciana Paruzzo recibe $30.000 para la publicación de un libro de poemas que confluyen alrededor de lo elemental y cotidiano: el amor, el río, un gato, los árboles y las calles de una ciudad como objetos a los que la poeta les da voz y que a su vez la nombran a ella. Los más de 30 poemas que conforman el libro se presentan a lo largo de sus páginas con tres citas que acompañan el desarrollo fluido de la obra: Alejandro “Tito” Pilatti, Claudia Masin y Franco Rivero, poetas a los que Luciana trae haciéndolos parte de un diálogo donde los distintos elementos se conjugan bajo una misma poética.

Editorial/ Reimpresión Monte Adentro. Pablo Pereyra es autor del libro que hoy será reimpreso (editado por Santiago Saurín), y para lo cual recibe $30.000 del Fondo Cultural Municipal. Monte adentro es el segundo libro que autor editor realizan en conjunto y de manera independiente. Se trata de un libro compuesto por cuatro cuentos que desarrollan un mismo núcleo en común, relatando la vida y la muerte monte adentro desde la perspectiva de cuatro personajes distintos. Situada a mediados del siglo XX en pleno contexto forestal, busca representar las personas protagonistas de ese período histórico del norte santafesino. Hacheros, carreteros o alzaprimas, mestizos que se juegan la vida en un hurto famélico, que ven la necesidad de migrar al trabajo en el monte como una forma de refugio, nos dibujan un paisaje social de desigualdad al que la literatura puede llegar para rescatar del olvido.

Editorial/ Talleres, historia de una pasión. Aldo Sotelo recibe $50.000 para la ejecución de su proyecto editorial, el segundo presentado y aprobado por el Fondo Cultural Municipal* a través del cual busca rescatar la trayectoria del club y preservar en la memoria de todos los que alguna vez pasaron por sus filas, todo el trabajo realizado por directivos, deportistas y aficionados a lo largo de casi cuatro décadas.

*En su presentación anterior al Fondo Cultural Municipal, el autor recibió aportes para la publicación del libro “Historia del barrio Moreno”.

Artesanías/ Gaia’s. Emprendimiento artesanal de Evangelina Maglione, quien desde hace diez años viene creando y experimentando técnicas y materiales para el desarrollo de sus producciones: batik shivory, pintura a mano, decolorado de géneros. Prendas de vestir Integrante de la asociación de artesanos “Manos que crean” vende sus productos en ferias locales, provinciales y nacionales, en casas particulares, y en el local de artesanos de la Estación terminal de ómnibus. El proyecto seleccionado para el Fondo Cultural Municipal por un monto total de $50.000, consiste en el desarrollo de una línea de productos (billeteras, anotadores, cuadros, sobres) creados a partir de la técnica de batik con reserva de color y tintes naturales, que identifiquen el color y la identidad de la ciudad.

Evento temático de multidisciplina artística/ Pequeños universos. Paula Schenone es la titular del proyecto que recibe $50.000 para la puesta en marcha de la muestra interactiva “Pequeños universos”, en la que se reúnen pinturas y dispositivos lúdicos que invitan a experimentar sensaciones visuales, sonoras, táctiles y espaciales, a través de una serie de 20 pinturas y objetos interactivos que serán expuestos inicialmente en el Museo de Arte Julio Pagano de Reconquista, para itinerar luego en otros espacios de la ciudad y la región. “Acercar a los niños y niñas a bienes culturales, generar un espacio de juego e interacción con la obra, un tiempo de permanencia en el museo. Que este lugar se convierta en un espacio para habitar, sentir, oler, tocar. Pequeños universos busca despertar pequeños recuerdos escondidos en los rincones más recónditos, aquellos sucesos de la infancia que nos despegan del mundo adulto, donde las preguntas a la realidad y la curiosidad eran herramientas de la imaginación. Reencontrar la mirada de la niñez con el ánimo de desnaturalizar la mirada prejuiciosa de la adultez. Ese tiempo que con muy poco construíamos un mundo.” tales los objetivos de la muestra, en palabras de su autora.

Música/ Oh Batatas. Oh Batatas es una banda de rock local integrada por Maximiliano Ríos en bajo, Matías Bianchi en batería y percusión y Franco Prado en guitarra y voz. Este último es el titular del proyecto que en esta edición del Fondo Cultural recibe $45.000 para la edición del primer trabajo discográfico de la banda. En sus argumentos, definen la propuesta como un colectivo artístico, ya que para cada puesta en escena del material se presenta una estética (desde lo visual, el vestuario, el maquillaje y/o la ornamentación espacial) puntual, particular e irrepetible, lo que produce que distintos artistas de la ciudad se sumen a las presentaciones e impriman su impronta singular. “Nuestro fin es ofrecer al público una experiencia sensorial particular para cada encuentro con la banda” asegurado Prado.

Becas

Como parte de la nueva categoría incluida este año en los reglamentos del Fondo, pensada para hacer frente a las necesidades de actualización, participación en eventos y capacitación de los y las gestores culturales, Augusto Acquaroli – docente de teatro recientemente egresado del Instituto de Formación Docente en Artes- recibe $ 11.520. El aporte será destinado al pago de aranceles para la formación en Planificación educativa como práctica docente, capacitación on line de la Universidad Fasta As.

Por otra parte, la periodista Julia Gómez recibe $10.000 para participar del evento de premiación del “Premio Nacional e Internacional Cabildo de Salta 2019”, en reconocimiento a su trabajo por la promoción de la música folklórica Argentina.

Por ultimo; Ivan Bernard y Mónica Acebedo reciben $20.000 como parte de los recursos necesarios para concretar una residencia coreográfica, bajo el nombre “Cuerpo Expuesto” en pos del perfeccionamiento local de los y las estudiantes y egresados de Danzas Contemporáneas de Reconquista y región. El proyecto se enmarcada en la categoría Beca de capacitación.