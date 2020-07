Para SADOP, sin recomposición salarial no volverán las clases

Desde el sindicato que incluye a los docentes particulares de Santa Fe, advirtieron que el paro seguirá «hasta tanto nos paguen los haberes».

En diálogo con el programa “Todo al mediodía”, que conduce Hugo Isaak, y se emite por CADENA OH!, Pedro Bayúgar, Secretario General del Sindicato de Docentes Particulares de Santa Fe, se expresó de acuerdo a los reclamos en contra del calendario de pagos y habló sobre una posible vuelta a clases.

En primer término, en el marco del paro docente que comenzó hoy y seguirá mañana, el dirigente gremial manifestó que “la gran mayoría de docentes hoy no ha cobrado, y hemos empezado lo que técnicamente se denomina retención del crédito laboral”.

Respecto a la extensión de la medida de fuerza, advirtió que “será hasta tanto nos paguen. Supuestamente el Gobierno va a hacer el aporte a los empleadores a partir del lunes”.

“Si eso sucede, los docentes van a percibir sus haberes en esos días”, aseguró”.

Además, Bayúgar aseveró que “mientras los incumplimientos existen, los vencimientos de la luz, alquileres, también se vencen“.

En tanto, el Secretario General de SADOP Santa Fe se refirió al conflicto sobre la paritaria docente.

“Nosotros podríamos aceptar cualquier excusa o fundamento, sentaditos en una mesa, debatiendo y acordando”, dijo y agregó: “no tenemos ningún problema en escuchar al estado y de comprender a nuestros empleadores, pero para eso hay que sentarse en una mesa y debatir previamente a que los hechos acontezcan”.

Según Bayúgar la Nación giró fondos para que el Estado Provincial pague, desde el viernes pasado, y sobre ello aseguró que “podrían haber intentado acordar con nosotros un cronograma extendido, pero no lo hicieron y no nos llamaron, no hablaron con nosotros“.

VUELTA A CLASES

Sobre la posible vuelta a las aulas desde el mes que viene, el dirigente dijo: “Creo que en agosto no va a ser posible. Tienen que pasar muchas cosas para volver a las clases presenciales“.

“Se tiene que dar la recomposición salarial de los docentes, tiene que haber acuerdo en protocolos y agosto esta muy cerca como para que lleguemos a tantos acuerdos“, aseguró.

Además advirtió que “si no hay recomposición salarial, con un salario de 2019, en estas condiciones, los docentes lo primero que van a decir es paro hasta que arreglemos las paritarias”.

Finalmente Bayúgar explicó que habrá otras dificultades para el retorno a las clases, sobre todo desde el tema protocolar.

“El protocolo aprobado por el Concejo Federal de Educación Nacional le permite a los padres no enviar a sus hijos a la escuela. Muchos padres no van a mandar a sus hijos a la escuela”, culminó.