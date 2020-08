Gremios docentes rechazaron la “decisión unilateral de pagar un bono en negro”

Tras la reunión paritaria con el gobierno provincial, los gremios docentes manifestaron su descontento con el anuncio del pago de una suma no definida en una fecha aún no determinada, no remunerativa y por única vez

Los gremios docentes rechazaron el pago de un bono en negro, por única vez a los maestros santafesinos, en el marco de la paritaria docente. Los comunicados de Amsafé y Sadop se conocieron luego de que el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, expresara que por “decisión unilateral” el gobierno otorgará un bono no remunerativo y no bonificable a maestros y jubilados. Si bien no está establecido el monto, dejó entrever que quedará plasmado en el sueldo de septiembre.

Desde AMSAFE ratificaron “la exigencia de un aumento salarial urgente con sumas que recompongan el poder adquisitivo de los salarios y vaya a activos y jubilados; el pago de un bono para docentes reemplazantes; la preocupación por el avance de la pandemia (no habilitar el retorno a la presencialidad mientras no estén dadas las condiciones epidemiológicas y edilicias); concurso urgente de Secundaria; carrera docente (suplencias en todos los niveles y modalidades, traslados y concursos) y pago de viáticos adeudados a supervisores”.

Aumentos en blanco

Además, el gremio insistió que “todo aumento salarial debe ser en blanco, respetando antigüedad, jerarquías, cargos y horas cátedra así como también la proporcionalidad del 82% para el sector de jubilados”.

Por su parte, luego de la reunión paritaria virtual, Sadop expresó a través de un comunicado, su disconformidad con la “decisión unilateral” del gobierno santafesino de avanzar con el pago de un bono por agente por única vez y convocaron “al cuerpo de delegados y delegadas para avanzar en un esquema de medidas de fuerza que visibilice la disconformidad docente”.

“Entendemos que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que la docencia espera y merece. No hay grises. Es una pésima decisión del gobierno que no tiene nada que ver con el sentido de la paritaria. Vamos a resolver las medidas de fuerza a seguir”, señaló el gremio que encabeza Sergio Lucero.

UDA pretendía algo mejor

“Pretendíamos un mínimo gesto del Gobierno, mayor sensibilidad de parte de nuestro empleador. El que nos comunica una única suma fija, sin paliativo para nuestras economías, que sufren salarios congelados hace tiempo. En un marco de afectación de la buena fe de las negociaciones salariales, en tanto, resolvió por fuera de la paritaria un bono que ni siquiera conocemos el monto”, dijo Gilda Galluci.

“Esta acción de nuestro empleador, conllevará una connatural reacción del sindicato. Que, con plena legitimidad, rechaza el pago de una suma fija y se prepara para realizar medidas sindicales concretas”, finalizó la secretaria gremial de UDA Seccional Santa Fe.