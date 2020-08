Covid-19: expertos en salud piden mayor compromiso y responsabilidad social, especialmente a los más jóvenes

Además insistieron con las recomendaciones de evitar reuniones, respetar protocolos, y ser “económicos” en el tiempo que se pasa fuera del hogar.

Tras mantener un encuentro con el gobernador Omar Perotti, expertos y asesores del gobierno provincial en Covid-19 coincidieron en la importancia de la solidaridad, la responsabilidad social y el respeto a las medidas de prevención, las únicas que hasta ahora han brindado resultados efectivos para evitar contagios.

Uno de los consultados fue el especialista en clínica médica e infectología, Dr. Osvaldo Teglia, quien explicó que “por estos días se cuestiona la cuarentena, pero es una de las grandes medidas a nivel nacional y mundial en la lucha contra esta pandemia. Localmente fue oportuna porque apareció después de los primeros casos. Si bien a nivel mundial se sabe que esta medida no elimina el virus, se conoce que puede traer beneficios muy importantes para la población. Está demostrado que permite ralentizar el avance de la epidemia y esto, a su vez, posibilita preparar al sistema de salud”.

Teglia agregó también que “esta es una cuarentena épica, porque enlentenció el brote pero además nos dio grandes avances en la medicina que nos permite estar mejor preparados para atender a la población”.

“Hoy sabemos cómo se comporta el virus –prosiguió–, que los corticoides mejoran el pronóstico de los pacientes y disminuye la mortalidad, también los anticoagulantes, y aquí en la provincia contamos con plasma de convalecientes suministrado a los pacientes más severos. Todo esto es fruto del avance de la investigación y no estaban presentes al inicio de la pandemia, muchos pacientes son beneficiarios porque llegamos en estos tiempos”.

Para el reconocido infectólogo, “la población debe conocer que si las autoridades deciden retroceder en las medidas es siempre sobre la base de que fue la medida de control y preparación frente a la epidemia”.

LLAMADO A LOS JÓVENES

En cuanto a las medidas preventivas, “como comunidad debemos comprender que para la humanidad esto fue un gran desafío, pero que es de las pocas acciones que tenemos hasta que tengamos la vacuna. Esto tal vez nos tocó en donde más nos cuesta, que es mantener el distanciamiento social. Los seres humanos somos seres sociables por eso nos cuesta a todos, por ello me permito hablarle a los jóvenes que son quienes más saben de ideales y de acciones altruistas: la sociedad en estos momentos está pidiendo una colaboración especial, los jóvenes deberían tener la oportunidad de proteger a otros estratos de la sociedad, donde puede estar la propia familia, los más vulnerables”.

“VAMOS A TENER UNA VACUNA”

“En este camino estaremos hasta que encontremos una vacuna efectiva –aseguró–. La vamos a tener porque el desarrollo en este área es extraordinario, los avances en biotecnología no tienenprecedentes, pensemos que el virus se conoció en enero y rápidamente se conocieron estudios de inmunidad y seguridad. En la actualidad hay 200 proyectos de investigación y 20 de ellos ya están en fase de investigación clínica”.

Finalmente, Teglia desmintió, en referencia al desarrollo de vacunas, que no se cumplieron con las cuestiones de seguridad: “esto no es rea,l porque todos los proyectos cumplen con las fases para garantizar la seguridad de los pacientes. Hay una cuestión muy optimista en esto y es que Argentina ha jugado un rol dominante en este escenario de desarrollo de la vacuna y va a participar en la producción de la misma”.

EVITAR REUNIONES Y RESPETAR PROTOCOLOS

Por su parte, la Dra. Angela Prigione, en representación del Colegio de Médicos (2da Circunscripción) sostuvo que tras “150 días desde que comenzó esta pandemia se hicieron las cosas bien, no tenemos que aflojar ahora, hay que continuar manteniendo la distancia de 2 metros entre las personas, utilicemos continuamente el barbijo, tapando nariz, boca y mentón, así estemos en un bar, solo lo retiramos al comer y/o beber, inmediatamente se vuelve a colocar. También es muy importante el lavado de manos frecuente y el uso de alcohol diluido o en gel”.

Asimismo, recordó que “lo más importante es que, si bien tenemos permitido realizar las reuniones sociales o afectivas en restorantes o lugares abiertos, hay que respetar el protocolo y, si es posible, suspenderlas. No realicemos actividades que no son necesarias porque es donde se registra un aumento de casos”, afirmó.

Para finalizar sostuvo que “si hacemos las cosas bien no volveremos a retroceder de fase pero lo más importante es ser conscientes de que podemos transmitir la enfermedad a grupos vulnerables”, en este punto la profesional coincidió con otros expertos en que “pueden ser nuestras abuelas o abuelos a quienes estemos contagiando quizás por estar sin síntomas”.

SALUD MENTAL

El ex ministro de Salud, Miguel Ángel Capiello, mencionó que “notamos un hartazgo general que conlleva la falta de cumplimiento de las medidas de prevención. Esta desobediencia civil la vemos con las fiestas que se hacen sin permiso y con más de 10 personas, hechos que se replicaron el fin de semana”.

Capiello se refirió también a la situación económica al formular que “estamos viendo indicadores que anticipan una afección en la economía, no solo de la Provincia sino del país”.

Capiello dijo además que “uno de los puntos que no se estaban analizando con detenimiento y ahora estamos prestando más atención por el aumento de consultas es la salud mental. El Presidente ha sumado en su equipo de asesores a psiquiatras y psicólogos, porque se están viendo alteraciones en este ámbito, de hecho hay estudios que demuestran que los medicamentos de mayor venta son los psicotrópicos; por otro lado los niños y adolescentes están tristes porque no tienen clases ni contacto con sus pares. Los datos que conocemos es que ha aumentado el consumo de droga y alcohol en esta pandemia y por eso prestamos especial atención a adolescentes”, expresó.

SACAR “LA TROPA A LA CALLE” PARA CONCEINTIZAR

Asimismo, “el Ministerio de Salud de la Nación informó que por esto de no consultar y no asistir al médico se ha reducido la tasa de vacunación, y esto tiene consecuencias, por lo que tenemos que lograr que se cumpla con el plan de inmunización impulsado por la nación”.

Por otro lado, Capiello le transmitió al gobernador “que hay que sacar la tropa a la calle, estudiantes de medicina, enfermeras, médicos y de otras disciplinas. Algo que sería bueno para que hablen con la gente y nos ayuden a concientizar”.

En cuanto al retroceso en las fases el ex ministro sostuvo que no es factible porque “hay mucha gente sin trabajo, hay que cuidarnos solidariamente, por ello es importante comunicar mucho y bien, porque tenemos que entender que hasta que no esté disponible la vacuna, las medidas de prevención que se proponen son las que debemos cumplir todos y todas. Apelamos a la responsabilidad social para que el cansancio no conduzca a la desobediencia civil”.

SER “ECONÓMICOS” CON EL TIEMPO FUERA DE CASA

El Dr. Damián Lerman, infectólogo que se desempeña en el hospital “Eva Perón” de Granadero Baigorria, coincidió con la necesidad de respetar las medidas de prevención, pero se dirigió especialmente a la gente joven y expresó: “deben saber que aunque ellos no sufran la enfermedad, sí contagian a las personas que pueden sufrirla, mayores de 60 años que pueden ser nuestros padres, madres, familiares, que pueden tener otra enfermedad. Es decir, si los jóvenes se cuidan van a cuidar a sus seres queridos que pueden padecer la enfermedad e incluso morir, tenemos que ser claros en esto”.

Otra cuestión mencionada por Lerman es que “debemos ser económicos con el tiempo en el que nos encontramos fuera de nuestro hogar, es decir, utilizar este recurso de la mejor manera posible. Esto implica salir para las cosas que son estrictamente necesarias. Del mismo modo vamos a ser económicos con el círculo en el que nos movemos, tenemos que crear burbujas y movernos siempre en el círculo familiar para evitar contacto con otros círculos, otras burbujas, y de este modo evitar el contagio. Tenemos que saber que falta menos y que por eso tenemos que ser económicos”.

Como recomendación, el médico agregó que “para el espacio debemos ser lo más estrictos posibles, guardar las distancias, lo que no impide el contacto cercano porque son sólo 2 metros, y poder hacerlo en espacios abiertos”, concluyó.