Rubiolo sufrió un “Accidente Cerebrovascular”

El Director del Hospital, Jorge Fiant, dijo que aún continúan con los estudios médicos y que se volverá a realizar una tomografía para determinar la “etiología” del cuadro.

En horas de la noche comenzó con síntomas neurológicos: cefaléa, mal estar general, vómitos y es por eso que la trasladan inmediatamente al Hospital Central de Reconquista y allí se realiza una primera tomografía y se puede ver “un foco neurológico”, explicó Fiant.

“Vamos a repetir la tomografía por cuestiones técnicas porque al estar la paciente con un trastorno neurológico se mueve por lo que la tomografía no nos brinda la mejor imágen”, explicó el titular del nosocomio.

“En el transcurso de la mañana” se podrá determinar exactamente cuál es la afectación y gravedad del cuadro.

El médico pidió tener tranquilidad porque “clínicamente está estable y en este momento no hay ningún riesgo” no obstante “hay un cuadro neurológico que no es algo menor”.

“En principio se trataría de un cuadro vascular que habitualmente se conoce como ACV, pero hasta que no se tenga la nueva imagen no podemos asegurar que fue un ACV”, remarcó.

Desde el gobierno provincial, que han podido acceder a mayor información detallada, confirmaron a este medio que se trata de un cuadro de ACV pero que está controlado. Inmediatamente confirmaron que la titular del nodo estará de licencia “el tiempo que sea necesario para su recuperación” y luego volverá a estar al frente del Centro Cívico.