Amsafé denunció que la policía fue a algunas escuelas a pedir datos de docentes y directivos

La secretaria general del gremio a nivel provincial, Sonia Alesso, dijo que se está preparando una presentación judicial. “En las escuelas entran los miembros de la comunidad educativa, no la policía”, dijo la gremialista.

La secretaria general de Amsafé provincial, y a su vez titular de CTERA, Sonia Alesso, indicó hoy que los abogados del gremio están trabajando en la presentación de una denuncia porque “la policía estuvo en algunas escuelas de Rosario recabando datos sobre docentes y directivos”.

En declaraciones a LT8 de Rosario, Alesso esta mañana dijo: “Vamos a hacer una denuncia porque la policía estuvo recabando datos en las escuelas. Nuestros abogados están trabajando hoy y vamos a exigir que el Ministerio de Seguridad no envíe al Comando Radioeléctrico a las escuelas”.

Consultada sobre cuál sería el motivo para esa determinación, Alesso indicó: “Teóricamente para ver cómo está la situación en las escuelas. En las escuelas entran los miembros de la comunidad educativa, no la policía. Estamos elaborando un informe para la denuncia y lo vamos a comunicar eventualmente cuando tengamos todos los datos concretos. En el único lugar que tenemos denuncias hasta ahora es en Rosario, y esto fue la semana que pasó”.

“Supuestamente concurren para averiguar datos filiatorios en las escuelas, nombres, apellidos, situación de docentes y directivos, no de alumnos. Y eso no es legal. La policía podría intervenir si es por algún delito, no para pedir datos”, cuestionó la titular de Amsafé provincial.