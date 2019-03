Opinión de Eduardo Paoletti sobre la Apertura de Sesiones de Enrique Vallejos

El Concejal opositor tituló “la última apertura” a un documento de opinión sobre la visita del Intendente al Concejo Municipal.

Conforme lo requiere la ley que rige el funcionamiento de nuestras instituciones locales, el intendente de la ciudad de Reconquista cumplió con su obligación de “Informar anualmente al Concejo en la apertura del período de sesiones ordinarias, del estado general de la administración durante el ejercicio fenecido”1. En resumen, rendir cuentas sobre lo que hicieron él y sus dependientes, el año pasado.

El representante del órgano ejecutivo municipal visitó el Concejo con el fin de contar a los concejales, y por su intermedio, al resto de la comunidad sobre aquello que hizo en el último año y lo que tiene planeado hacer durante el vigente.

Como concejal opositor debo reconocer, antes de dar mi opinión, la clara visión crítica con la que uno observa estos actos, aún antes de que comience el mismo. Si desean una opinión menos crítica y más condescendientes recomiendo leer las lecturas oficialistas del mismo.

Con una larga y tediosa introducción, el intendente repasó programas y actividades. Muchos de ellos que vienen siendo llevados a cabo desde gestiones anteriores como ser el “San Jerónimo del Rey”, las “Becas Estudiantiles”, o los llevados adelante por la gerencia de empleo como el programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”. Así también, se realizó un recorrido por las entregas del Fondo de Asistencia Educativa y el Fondo de Financiamiento, como si los mismos hubieran sido entregados sin ninguna objeción (varias de las mismas escuelas)2.

Se habla de capitalización en maquinaria, y no se expresa cual es el ahorro que el mismo conlleva. Se nos manifiesta sobre la importancia de esculturas de futbolistas colocadas en la plaza central de nuestra ciudad, pero no se nos dice qué costo tuvo para la comunidad su realización, lo cual no debería tener ningún reparo en informarse.

Se habló extensamente sobre Reconquista como “Smart City” o ciudad inteligente, queda más interesante en inglés. No obstante, organizar congresos de la temática o participar de estos en otras localidades no nos convierte en “Smart City”. Nos convertirá en ello aplicar las tecnologías que pueden ser desarrolladas por la gran cantidad de recursos humanos locales que tenemos abocados a la temática, en sistemas para mejorar el transporte público y semipúblico (tecnologías ya desarrolladas o en desarrollo), así como el hecho de por fin poder implementar en algún momento un sistema de habilitaciones que fije reglas claras e iguales para todo aquel que desee realizar una actividad económica legítima en nuestra ciudad, en lugar de continuar siendo selectivos e informales como al día de la fecha.

Se plantea como ícono de ciudad inteligente al sistema de parquímetros, pero no se informa sobre recaudación y destino de los fondos pese a tener designación específica y a pesar de las insistentes minutas de este cuerpo de concejales3.

También vale recalcar que muy poco se habló de gestión de residuos y que la problemática de los basurales sigue más vigente que nunca pese a la millonaria inversión, y a tener hace tiempo en funcionamiento una modernísima planta de Gestión de Residuos Urbanos.

Es clara la visión del ejecutivo municipal con respecto a la obra pública y su predilección por avanzar con la pavimentación.

Resalto de la segunda parte del informe, la claridad con la que se mencionan los puntos en los que el ejecutivo se propone avanzar. Este plan de pavimentación continúa siendo prioritario, y se plantea la pavimentación de arterias fundamentales en lo que acordamos, pero –por otro lado- continuamos olvidando la necesidad de un recorrido consolidado para el transporte público que debe cambiar el camino con cada nueva lluvia. Insistimos en ello por ser el tema tránsito una de las funciones primarias del gobierno municipal, por la problemática que tenemos en relación a los siniestros, por los inconvenientes de estacionamiento; así como por la necesidad de reducir el costo del transporte mismo que para muchos es diario, por lo que bajarlo implicaría que su salario rinda más y mejorar su nivel de vida.

Aplaudimos el avance en temas tan reclamados, como ser la recuperación del histórico coche furgón situado en la estación (se informa un avance del cuarenta por ciento 40%), o la realización del Censo Industrial (primera etapa para la ansiada Escuela de Oficios que continuamos demandando y cuya ordenanza se encuentra aprobada y vigente4). También resaltamos que se retome y se plantee como meta la ampliación del sistema de cloacas, prioritario según el criterio de nuestro bloque, o la conexión de los sistemas autónomos de agua al futuro acueducto, lo que generaré un avance inimaginable en el tema salud.

Por último, en este año electoral según lo dejó planteado el intendente, como en los anteriores y los próximos, estamos a disposición para trabajar en conjunto sea desde el rol de concejal o del rol desde el que nos toque -como vecinos, funcionarios, o desde cualquier otro- pero sin dejar también de cumplir con el contralor que es debido y que nos ayuda seguir creciendo, y tratar de seguir siendo siempre una mejor Reconquista.

1 Art. 41, inc. 14º, Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2.756.

2 Ej.: Minuta Nº 10.906.

3 Minuta Nº 10.742/18.

4 Ordenanza 8.186/18.