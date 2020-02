Legisladores de la UCR recibieron a los Intendentes de Rosario y Santa Fe

El miércoles 19 de febrero de 2020, Senadores y Diputados de los Bloques de la UCR, en el marco del análisis e intercambio de opiniones sobre el Mensaje del Poder Ejecutivo de “necesidad pública”, mantuvieron distintas reuniones de trabajo con sectores de la producción de la Provincia, destacándose luego un “positivo encuentro” con los Intendentes de Rosario, Pablo Javkin y de Santa Fe, Emilio Jatón. Posteriormente los legisladores recibieron a numerosos integrantes del Foro de Intendentes radicales de la Provincia.

El motivo de las múltiples reuniones siempre estuvo relacionado al estudio del proyecto de “necesidad pública”, focalizándose –durante las reuniones con los intendentes- “la implicancia que la norma tendría para los Municipios y Comunas, en los distintos órdenes, particularmente, en el económico y financiero”.

De ambas reuniones desarrolladas en la Oficina de Gestión Legislativa de la UCR se destacó la presencia de los Senadores Felipe Michlig (Pte. del Bloque), Lisandro Enrico, Orfilio Marcón, Rodrigo Borla y Germán Giacomino; los diputados Maximiliano Pullaro (Pte. del Bloque), Marcelo González, Marlen Espindola, Palo Oliver, Giorgina Orciani, Fabián Bastia, Juan Cruz Cándido, Silvana Di Stefano y Jimena Senn. Además se dieron cita numerosas autoridades de gobiernos locales de distintos puntos de la provincia que integran el Foro que preside Dionisio Scarpin, Intendente de Avellaneda.

“Fortalecimiento de Municipios y Comunas”

El Intendente de Rosario Pablo Javkin señaló que “fue una reunión de trabajo muy positiva con los bloques de la UCR, trabajando con los objetivos que es por supuesto encontrarle solución a los problemas de la gestión, pero también hacerlo en base a una relación sana y equilibrada en el fortalecimiento de nuestros municipios y comunas que -como Frente Progresista- es sin duda una prioridad y de la manera que mejor sale es cuando nos sentamos todos, legisladores, Intendentes y Presidentes Comunales, para fijar una posición común y luego por supuesto lograr que esto avance”.

“Yo no tengo duda que hay que romper una situación que no puede ser una discusión abstracta, creo que acá hay un trabajo legislativo por hacer y creo sin duda que es una tarea de los bloques, yo tengo plena confianza en los bloques legislativos del Frente, en particular con los Bloques del Radicalismo porque probablemente sea el que más conoce en términos territoriales cuál es la situación de los Municipios y Comunas a lo largo de la provincia, para mí y entiendo que para Emilio Jatón también, ser convocados, escuchados y por supuesto aportar algunas ideas en lo que puede ser el debate Legislativo es muy valioso”.

El Intendente Jatón mencionó que “las herramientas que sobre todo necesitamos son económicas y pueden salir de la ley trabajando en conjunto, conociendo la realidad legislativa, la realidad de gestión, es allí donde sale, es la única forma de trabajar. Nosotros si no tenemos herramientas que nacen de las leyes difícilmente podamos gestionar y este es el momento justo para empezar encontrar las herramientas que nos permitan gestionar de aquí en adelante”.

“Cada uno debe ceder un poco”

Luego de la reunión con los intendentes, el Senador Michlig acotó que “es un honor compartir esta jornada de trabajo, con Pablo Javkin, con Emilio Jatón y ahora con el foro de intendentes radicales, ya que entre municipios y comunas gobernamos unas 200 localidades en la provincia”.

Respecto al Proyecto del PE sobre necesidad pública señaló que “para que avancemos tiene que prevalecer la idea de que cada uno tiene que ceder, tanto el ejecutivo provincial con su proyecto de máxima, como nosotros que no podemos hacer lo mismo que hicimos en diciembre, que tenemos dar una respuesta a la sociedad y en esto claramente hemos establecido distintas condiciones si se podrían llamar así, que no se puede delegar facultades que le correspondan a la legislatura, además de llevar adelante un programa de saneamiento y de fortalecimiento de las gestiones municipales y comunales, porque son los primeros que dan respuesta todos los días al ciudadano”.

“Tenemos que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos”

A su vez el Pte. de la bancada radical del Senado indicó que “también a lo que atañe a cuestiones seguridad, para nosotros es muy importante también salvaguardas el funcionamiento de las fuerzas, que no haya ninguna idea de purga, que se respete las leyes vigentes en cuanto a la disponibilidad y el pase a retiro y otras cuestiones que nos interesan y en ese marco también tener un programa que podamos asistir con alimentos a la población más necesitada, que podamos tener un programa en el marco del Ministerio de Salud donde también podemos fortalecer esas políticas sanitarias de la provincia y dar respuesta al requerimiento del conjunto de los santafesinos”.

Finalmente Michlig reparó en que «tuvimos una enseñanza de lo que pasó en diciembre, tenemos que hacer algo distinto para obtener resultados distintos y estamos trabajando en ese sentido. En ese momento sí hubo consenso para sacar la ley tributaria, la moratoria, la adhesión al consenso fiscal a nivel nacional, (lo que era no cobrar más impuesto a las pymes), y no hubo consenso con la ley de emergencia; después hubo toda una etapa de diálogo que lo estamos intensificando es estos días con el nuevo proyecto de necesidad pública y creo que es crucial estas reuniones que tenemos con los principales actores que son los que tienen que dar respuesta todos los días”.

“Establecer Consensos”

Por su parte el Pte. del Bloque de la UCR de Diputados, Maximiliano Pullaro, recalcó que “es importante escuchar a los intendentes de las ciudades de primera (Emilio Jatón y Pablo Javkin), estudiar en profundidad el proyecto que envió el Ejecutivo, lo mismo con los intendentes del foro de La Unión Cívica Radical. Estamos recogiendo todos los planteos que nos hacen, las diferentes propuestas y por supuesto trabajando para establecer los consensos necesarios y lograr que a la provincia le puede ir mejor, que a nuestras ciudades y comunas le pueda ir mejor, que puedan salir de situaciones financieras complejas y en ese sentido estamos trabajando los bloques, poniendo a la gente por delante de los diferentes problemas que puedan existir”.