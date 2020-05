El gobierno anunció que el bono de 10 mil pesos vuelve a pagarse en mayo

El lunes 4 de mayo, se reunirá el gabinete económico para definir el desembolso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) correspondiente a abril. Niegan nuevos cambios en la Rosada.

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, ratificó ayer la continuidad del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono de 10 mil pesos establecido por la pandemia de coronavirus, y negó que vayan a producirse cambios de ministros o funcionarios en lo inmediato.

Cafiero anunció que hoy se reunirá con el gabinete económico «para darle continuidad al IFE para cubrir abril», con el fin de «abonarlo en mayo».

En el encuentro estará la nueva titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), Fernanda Raverta, quien fue designada por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Alejandro Vanoli.

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, el gobierno nacional dispuso el Ingreso Familiar de Emergencia para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

Acerca de si hay planeados nuevos cambios de funcionarios, y especialmente en el gabinete de ministros, contestó: «No, no, vamos a seguir trabajando fuertemente, que es el compromiso del presidente. No existe ese análisis de que haga falta algún otro retoque en algún otro sector. Se viene trabajando bien, se exige mucho y todos los ministerios están trabajando a destajo».

Toma de distancia

Además, Cafiero negó injerencia del gobierno en las decisiones judiciales y reiteró que la administración de Fernández no pidió la liberación de ex funcionarios condenados por delitos de corrupción ni está de acuerdo con excarcelaciones y prisiones domiciliarias de acusados y sentenciados por delitos graves (ver aparte).

«El gobierno no pidió la domiciliaria ni la libertad de nadie. Ni de (el ex secretario de Transporte Ricardo) Jaime ni de (el ex vicepresidente Amado) Boudou. Fueron recursos de las defensas y los que terminan definiendo son los jueces, no tenemos injerencia», abundó.

Asimismo, el funcionario sostuvo: «Tampoco vemos con buenos ojos las libertades o prisiones domiciliarias que se estaban dando» y resaltó que «el Poder Judicial tomó nota de la ligereza» con la que actuaba.

Además, Cafiero repudió que «un sector de la oposición trató de vincular las decisiones judiciales con el gobierno», lo que calificó de «canallada y mezquindad» y una forma de «hacer politiquería con una vinculación totalmente falsa».

Acerca del impuesto a la riqueza, opinó que «es un proyecto que tiene mucho sentido ya que es un tema que se está discutiendo en el mundo», pero que es algo que compete al Poder Legislativo y que deberá avanzar en los recintos.

De todos modos, el funcionario enfatizó acerca del impuesto a la riqueza: «Tenemos la expectativa de que se concrete, porque es un proyecto muy valioso».