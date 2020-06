Comunicado de la Asociación Médica sobre la facturación del Hospital

A toda la comunidad.

Ante las publicaciones periodísticas en medios locales y redes sociales, donde se manifiesta, entre otras, la “preocupación por la incursión de la Asociación Médica en el Hospital Central de Reconquista”, o que “Asociación médica manejará la facturación del Hospital de Reconquista”, nos vemos en la necesidad de hacer aclaraciones al respecto, ya que entendemos no se ajustan a la realidad, y surgen del desconocimiento total del rol de Asociación Médica (AM) en su relación con el Hospital Central de Reconquista (HCR), y de cómo funcionan los subsistemas de salud en nuestra ciudad, provincia y país.

AM es una entidad que aglutina a profesionales médicos, clínicas y sanatorios del departamento General Obligado, lo hace desde el año 1946 de manera ininterrumpida, y es, una de las pocas en el país que contiene a médicos e instituciones del sector de los servicios de salud. Presta una variada cantidad de servicios a sus socios, entre ellos, la gestión total de la administración (facturación y cobro). Esto ha hecho que AM adquiera una eficiente, moderna y dedicada estructura para este fin, con un sistema informático especialmente diseñado, ahorrando a los socios tiempo y dinero.

AM, defiende a la profesión médica, tan reconocida en estos tiempos de pandemia, y lo hace con el mismo espíritu de otras tantas asociaciones de profesionales.

AM fue consultada por parte de las nuevas autoridades del HCR sobre cómo mejorar el sistema de facturación y cobranza del HCR, ante este pedido de colaboración, y con el afán de poder ayudar en la gestión, se coordinaron reuniones de evaluación y diagnóstico de la situación. De estos encuentros surge un consenso sobre de que hoy el HCR tiene problemas en poder captar y facturar las prestaciones a los pacientes que tienen obra social.

Esta es la realidad, y nada más objetivo que ella: ¡Se están perdiendo valiosos recursos que deberían volver al HCR para su funcionamiento!.

Los UNICOS ganadores en la situación actual son los financiadores (Obras Sociales, ART y Prepagas), los cuales, descuentan o cobran religiosamente sus cuotas a los afiliados, y no pagan cuando el servicio es prestado. La mejora del sistema de facturación implicaría que el HCR deje de subsidiarlos.

Nada cambia, ni se agrega en el vínculo que viene teniendo el HCR con la AM, el cual nunca fue cuestionado por las sucesivas administraciones y data del 23-10-90, fecha donde se firma la adherencia. Desde ese año, AM presta servicios de facturación y gestión de cobro al HCR, siendo el costo del servicio de un 2% sobre el total efectivamente cobrado, ese es el único costo, y es el que se cobra a todos los adherentes.

La relación entre HCR y AM tiene mas de 30 años y no se limita sólo al servicio de gestión administrativa, ya que el HCR se integra con especialidades del sector privado que no tiene, prestándose servicios mutuamente, mejorando el acceso a la salud de la población con y sin obra social, cuestión esta que puede hacerse por el vínculo existente.

AM no puso ni va a poner personal en el HCR, porque no lo hace con ninguno de sus asociados, además el HCR cuenta con un excelente equipo profesional y estructura para realizar el trabajo, ellos son los que tiene el desafío de mejorar el sistema.

Es un error ver a los sistemas de salud público y privado separados, como ambientes estancos. Hace tiempo que tanto autoridades provinciales como nacionales coinciden en que se debe trabajar para integrar los sistemas, principalmente para ahorrar costos y mejorar el acceso a la salud. El trabajo de AM junto con el HCR va en ese sentido.

El carácter gremial de nuestra institución, y el espíritu de lucha que llevamos adelante desde hace más de 70 años defendiendo el trabajo médico, no nos permite siquiera pensar en situaciones que por acción u omisión, vayan en contra de los trabajadores, o del Hospital, muy por el contrario, queremos aportar conocimiento y herramientas para lograr una integración público-privada eficiente, que aumente los recursos genuinos, que allane viejas concepciones y tabúes, en beneficio de toda la comunidad.

Comisión Directiva de la Asociación Médica del Departamento General Obligado.