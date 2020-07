Intervención de Vicentin: Alberto Fernández reconoció que se equivocó

El Presidente admitió que tuvo «una percepción errada de lo que aparentaba ser una aspiración de recuperación de Vicentin». Sin embargo, dijo que «nadie le acerca una solución».

Alberto Fernández se manifestó esta tarde sobre su decisión sobre la empresa Vicentin. “Me equivoqué con el tema Vicentin. Creí que la situación de crisis estaba más asumida. Cuando anunciaron que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, pensé que todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima. No festejaron, nos acusaron de cosas horribles”, sostuvo.

En este sentido, trajo a colación lo sucedido con la cerealera que anunció que buscaría expropiar. “Cuando digo que me preocupa Vicentin, la primera exportadora de oleaginosas del país, me dicen ´sos un chavista que quiere expropiar´. Si fuera así no expropiaría una empresa en quiebra, lo haría con una floreciente”, confesó.

“Cuando miro para atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentin, veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis», aseguró y agregó: “No soy un loco suelto que anda con una chequera de expropiaciones”.

«Seguimos esperando a que alguien diga cuál es la alternativa a lo que dijo Alberto Fernández, que evidentemente tuvo una percepción errada de lo que aparentaba ser una aspiración de recuperación de Vicentin», enfatizó Fernández.

En declaraciones a radio La Patriada, detalló: «Lo que uno quiere es salvar una empresa que es referencia en la exportación de cereales en Argentina y que no la desguacen judicialmente. Como vi la reacción que hubo, me quedé esperando que alguien me traiga una solución».

Durante la entrevista, también cuestionó la utilización de la justicia para fines políticos. «Que la Justicia se utilice para la persecución de opositores es de una gravedad increíble», dijo y remarcó que «nunca había pasado» en la historia que la Justicia fuera utilizada «para la persecución de opositores, como ocurrió en los últimos 4 años», durante la gestión de Cambiemos.

“Lo que necesito y necesitamos todos los argentinos es que la Justicia funcione bien porque la Justicia es el último lugar al que recurre un ciudadano cuando se está quedando sin derechos», profundizó el mandatario.