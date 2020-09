Marcha por la Democracia en el área metropolitana

La convocatoria estaba prevista para las 16:00 horas de este sábado 19 de septiembre de 2020 en el monumento de Avellaneda, ubicado en calle 21 y ruta nacional 11.



Desde ese punto avanzaron hacia la ciudad de Reconquista para recorrer varias arterias de esta ciudad y trasladarse nuevamente al punto de encuentro.



Tal como lo marcaba la convocatoria prevalecieron los colores de la bandera Argentina, se pudieron apreciar carteles como “Libertad” y “Viva la Republica”, recordemos que la caravana tenía el lema: “sin vos no hay República, sin vos no hay justicia, marchemos juntos por nuestro futuro”.

Una vecina que recorrió las dos ciudades en su bicicleta con la bandera Argentina en su espalda nos dijo que participaba para defender la democracia.