El 32,9% del Ipec será el número “a considerar” en las paritarias

El gobernador dijo que la ausencia de una negociación nacional deja a la provincia “sin piso ni techo” para discutir la actualización de haberes. Pero adelantó que el cálculo provincial será un parámetro a llevar a la mesa.

Febrero tiene un tema que es central: las paritarias. Este lunes, el gobernador Miguel Lifschitz reconoció las causas de la preocupación de los trabajadores y aseguró que la convocatoria a iniciar las discusiones se realizará en los próximos días. Además adelantó que será una negociación “sin piso ni techo” pero resaltó que la provincia cuenta con el cálculo del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) que estableció la inflación 2016 en el 32,9 por ciento.

En un acto realizado este lunes en El Molino Fábrica Cultural, donde se anunció la exención de pago de Ingresos Brutos a las productoras audiovisuales de la provincia, el gobernador volvió a hablar del tema, refiriéndose a la responsabilidad del gobierno nacional, la inminente apertura de la discusión y los parámetros que se tendrán en cuenta en Santa Fe.

“Vamos a iniciar las conversaciones con los gremios en los próximos días sin ningún número previo”, remarcó el mandatario y recordó: “Históricamente había una paritaria nacional docente que era un punto de referencia ineludible. Todos esperábamos que se resolviera la paritaria docente nacional y tomábamos como preferencia ese número.

Para algunas provincias era un piso y para otras un techo pero no dejaba de ser un techo para todos. Ahora el gobierno nacional ha decidido no convocar esa instancia y es una decisión que deja a las provincias sin referencia. Así que nosotros vamos a iniciar el diálogo con la vocación de llegar a un acuerdo lo más rápido posible pero no arrancamos con ningún piso ni tenemos un techo”.

Lifschitz sostuvo que está dispuesto a sentarse con los referentes sindicales para “escuchar ideas y hacer números”. Y, en ese sentido, destacó que se cuenta con los datos del Ipec. “Hoy tenemos un índice de precios oficial, muy sólido y que se ha trabajado de manera muy científica. Es un número que podemos considerar. Seguramente los gremios tendrán los suyos y, a partir de allí, intentaremos encontrar un camino de coincidencia”, marcó.

El gobernador también dijo que no tiene intenciones de dilatar la discusión, con lo cual la convocatoria a los gremios sería “a más tardar el lunes”. Aunque aclaró que tenía previsto consultarlo con los sindicatos.

Participación nacional

Consultado sobre si, más allá de que no habrá una paritaria nacional, el gobierno ha establecido un marco para la negociación, el gobernador santafesino dijo que en la última reunión con sus pares “no hubo un acuerdo porque las realidades de las provincias son muy distintas”.

De todas maneras, aseguró que sí se solicitó a la Nación algunos acuerdos que ayudan a las negociaciones jurisdiccionales. “En lo que sí nos pusimos de acuerdo es en exigirle que, si bien no va a fijar la referencia, sí mantenga actualizados los valores de los aportes nacionales, por ejemplo el Incentivo Docente (Fonid), que se constituye en una parte significativa, tres o cuatro puntos, del salario docente”, dijo.

El Litoral