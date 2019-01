La provincia invirtió en 2018 más de $ 45 millones en tratamientos contra obesidad

El Programa Único Integral de Obesidad del Iapos, denominado “Hacelo por vos”, seguirá vigente durante 2019.

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), informó que el Programa Único Integral de Obesidad denominado “Hacelo por vos”, sumó en el año 2018, 1212 integrantes, con una inversión presupuestaria de $ 45.700.000.

La condición básica de continuidad es cumplir con dos indicadores de referencia en el seguimiento clínico: la reducción porcentual superior al 0,5% del peso por semana (2% al mes); y el cumplimiento de, al menos, el 70% de las visitas pautadas en los módulos clínicos. Asimismo, los integrantes deben acreditar su asistencia a un programa de actividades con una frecuencia mínima de dos sesiones semanales.

El plan cuenta hoy con 2937 afiliados, de los cuales 2062 forman parte de los módulos de actividad física que se desarrollan en diversos centros de la provincia.

En los casos en los que los afiliados no pueden cumplir con las medidas, “la obra social reduce los porcentajes de cobertura, no los expulsa”, señaló la directora del Iapos, Soledad Rodríguez, y aclaró que “los parámetros de exigencias fueron determinados por el equipo de profesionales auditores” .



“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina es el país que tiene la tasa de obesidad más alta de América Latina, que comprende al 27% de la población, además de presentar el 60% de índice de sobrepeso”, explicó Rodríguez.

“Estas cifras exigen realizar acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los afiliados y por eso, desde el Iapos, entendemos que no es suficiente con instar a hacer dietas, sino que el tratamiento debe ser integral ya que las causales de la obesidad son múltiples”, destacó.



MÁS DE $ 45 MILLONES DE INVERSIÓN

En 2012, y de acuerdo con lo estipulado en la Ley Nacional 26.396, Iapos puso en marcha el programa de seguimiento y manejo integral del problema de la obesidad. El crecimiento interanual fue sostenido y solo en 2018, la obra social invirtió $ 45.700.000 para el tratamiento de 2937 afiliados.

Dentro de ese presupuesto se incluye a los profesionales médicos, nutricionistas y psicólogos que realizan el seguimiento nutricional y los cambios de hábito, el acompañamiento psicológico con estimulación hacia el autocuidado y la actividad física y, en los casos necesarios, la cirugía bariátrica o by pass gástrico.



No obstante, desde el Iapos y a través de los prestadores, se trabaja para revertir la idea de que la solución al problema de la obesidad es la cirugía bariátrica. Rodríguez sostuvo que “hay que entender que la opción quirúrgica es una consecuencia y no un punto de partida. No se trata de una solución mágica, sino de una estrategia terapéutica que fracasa si no implica cambios en los hábitos alimentarios y un incremento de la actividad física”, advirtió.

Esta concepción explica que, del total de afiliados en tratamiento, solo 194 fueron intervenidos con by pass gástrico y manga.

El programa “Hacelo por vos” continuará vigente durante 2019. Para mayor información, los interesados podrán ingresar aquí.